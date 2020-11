Real Madrid-Inter, i 21 convocati di Zidane: presenti Hazard e Benzema, out Militao (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Real Madrid ha annunciato la lista dei 21 convocati scelti da Zinedine Zidane, in vista del match contro l’Inter, valido per la terza giornata dei gironi della Champions League 2020/2020. Tra la assenze dei Blancos spicca quella di Eder Militao, recentemente positivo al Coronavirus e dunque indisponibile per l’importante confronto europeo. presenti i top player Courtois, Sergio Ramos, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard e Benzema. convocati Real Madrid PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube. DIFENSORI: Sergio Ramos, Marcelo, Mendi, Santos. CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco. ATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Vazquez, ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilha annunciato la lista dei 21scelti da Zinedine, in vista del match contro l’, valido per la terza giornata dei gironi della Champions League 2020/2020. Tra la assenze dei Blancos spicca quella di Eder, recentemente positivo al Coronavirus e dunque indisponibile per l’importante confronto europeo.i top player Courtois, Sergio Ramos, Kroos, Modric, Casemiro,PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube. DIFENSORI: Sergio Ramos, Marcelo, Mendi, Santos. CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco. ATTACCANTI:, Asensio, Vazquez, ...

