Rashford e Burberry insieme per la lotta alla povertà

Dopo l'attenzione per l'ambiente, Burberry sostiene i giovani in difficoltà nel Regno unito. La casa di moda inglese – scrive MF-fashion – lancia un charity project insieme Marcus Rashford, attaccante dello United, per aiutare le associazioni di beneficenza nella lotta contro la povertà e in difesa dell'istruzione scolastica.

La casa di moda inglese ha lanciato un charity project insieme all'attaccante, per aiutare le associazioni di beneficenza.

"Ricorda sempre che la gentilezza è potere": l'attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, grazie a Burberry trasforma la sua charity British in un’iniziativa globale a supporto dei bambini che ...

