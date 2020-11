Rakuten TV | novembre 2020 | ecco le novità in catalogo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovi film suldiTV a, da Mulan al nuovissimo Le Streghe, fino al docu Mi chiamo Francesco Totti e molte altre novità! SuTV anuovi film in arrivo: il servizio di streaming video on demand propone nuove anteprime come il live action Disney Mulan, Le Streghe di Robert Zemeckis con un super cast, l'apprezzato film sullo storico capitano della Roma dal titolo Mi chiamo Francesco Totti e molto altro ancora anche nel mondo della serialità! Disponibile ora per l'acquisto sulla piattaforma, anche nella versione 4K HDR, l'epica avventura in live action firmata Disney Mulan. Dal mitico romanzo dell'autore di narrativa per ragazzi Roald Dahl, arriva invece l'ultimo, atteso film di Robert Zemeckis, Le Streghe, ...