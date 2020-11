Rai – una lunga maratona per seguire la sfida Trump – Biden (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra il 3 e il 4 novembre la Rai offrirà quasi 60 ore di diretta per raccontare l’elezione del 46° Presidente degli USA, la sfida presidenziale Trump – Biden. L’impegno Rai per seguire la sfida tra i due candidati è già cominciato. Rainews24, infatti, trasmette quotidianamente il programma “Verso la Casa Bianca” condotto da Alessandro Bianchi. La maratona per seguire la sfida Trump – Biden – qual’è il programma Rai? Domani ci saranno le elezioni presidenziali americane, forse le elezioni più importanti della storia americana. La Rai ha deciso di coprire quasi 60 ore di diretta, tra reti e testate, in poco più di 24 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra il 3 e il 4 novembre la Rai offrirà quasi 60 ore di diretta per raccontare l’elezione del 46° Presidente degli USA, lapresidenziale. L’impegno Rai perlatra i due candidati è già cominciato. Rainews24, infatti, trasmette quotidianamente il programma “Verso la Casa Bianca” condotto da Alessandro Bianchi. Laperla– qual’è il programma Rai? Domani ci saranno le elezioni presidenziali americane, forse le elezioni più importanti della storia americana. La Rai ha deciso di coprire quasi 60 ore di diretta, tra reti e testate, in poco più di 24 ...

