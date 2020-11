Raggiungere Bolzano in bici da Laives, Appiano e Terlano: uno studio (Di lunedì 2 novembre 2020) Incentivare forme di mobilità alternativa rispetto all’uso dell’auto privata è uno degli obiettivi strategici della Giunta provinciale per la mobilità del futuro. “Per convincere i cittadini ad usare maggiormente la bicicletta negli spostamenti quotidiani invece che la propria automobile devono essere garantiti i presupposti”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. Nel caso del collegamento ciclabile per Raggiungere Bolzano dalle località limitrofe di Laives, Appiano e Terlano, sussiste margine di recupero per garantire percorsi sicuri e agevoli. Favorire mobilità ciclabile verso Bolzano “Assieme ai Comuni interessati cerchiamo ora di colmare il gap analizzando ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 2 novembre 2020) Incentivare forme di mobilità alternativa rispetto all’uso dell’auto privata è uno degli obiettivi strategici della Giunta provinciale per la mobilità del futuro. “Per convincere i cittadini ad usare maggiormente lacletta negli spostamenti quotidiani invece che la propria automobile devono essere garantiti i presupposti”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. Nel caso del collegamento ciclabile perdalle località limitrofe di, sussiste margine di recupero per garantire percorsi sicuri e agevoli. Favorire mobilità ciclabile verso“Assieme ai Comuni interessati cerchiamo ora di colmare il gap analizzando ...

Oltre agli undici comuni in lockdown da alcuni giorni, è attesa una decisione anche per la città capoluogo, per Velturno e Brunico ...

Bolzano verso l'inserimento in zona rossa

La Provincia: ''Registrato un numero alto di contagi, in corso analisi''. Nelle ultime 24 ore altri 534 casi in Alto Adige ...

Oltre agli undici comuni in lockdown da alcuni giorni, è attesa una decisione anche per la città capoluogo, per Velturno e Brunico ...La Provincia: ''Registrato un numero alto di contagi, in corso analisi''. Nelle ultime 24 ore altri 534 casi in Alto Adige ...