Queen | 45 anni fa usciva il capolavoro Bohemian Rhapsody

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ogni volta che premiamo play sul lettore cd o appoggiamo la puntina sul vinile,ci regala un viaggio musicale di sei minuti attraverso brividi, divertimento ed esaltazione rock. È stato il primo 45 giri deiad entrare nella Top 10 degli Usa ed è rimasto per nove settimane al numero uno della classifica inglese. Il leggendario brano, vertice artistico delA Night At The Opera del 1975, è daconsiderata una delle migliori canzoni rock di sempre per la singolare commistione tra ballad, hard rock e opera.raggiunse nuovamente la prima posizione verso la fine del 1991, dopo la morte del frontman Freddie Mercury, quando fu ripubblicato come doppio singolo insieme a These Are the Days of Our Lives, ...