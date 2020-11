Quando siamo innamorati diventiamo tutti pessimi attori, ricorda Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) La prima sigaretta che ho fumato posso definirla un oggetto di scena. Erano i tempi del Tufello, e c’era una ragazzina della quale ero tanto innamorato. Era carina, con i capelli scuri e gli occhi chiari. La vedevo passare nel cortile insieme alla mamma e la seguivo con lo sguardo da dietro le persiane. Per lei cantavo in bagno, perché lo sapevo che lì c’era una buona acustica e che, se tenevo la finestra aperta, le parole le sarebbero arrivate chiare. Mi esibivo con la certezza che mi stesse ascoltando, improvvisavo i testi delle canzoni sentite alla radio, fino a Quando i miei genitori o mia sorella irrompevano e mettevano fine alla mia serenata buttandomi fuori di peso. In casa avevamo un bagno solo, e non serviva certo per cantare. Non riuscivo mai a ritrovarmi a tu per tu con lei, perciò sfruttavo ogni occasione per farmi notare. In ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 novembre 2020) La prima sigaretta che ho fumato posso definirla un oggetto di scena. Erano i tempi del Tufello, e c’era una ragazzina della quale ero tanto innamorato. Era carina, con i capelli scuri e gli occhi chiari. La vedevo passare nel cortile insieme alla mamma e la seguivo con lo sguardo da dietro le persiane. Per lei cantavo in bagno, perché lo sapevo che lì c’era una buona acustica e che, se tenevo la finestra aperta, le parole le sarebbero arrivate chiare. Mi esibivo con la certezza che mi stesse ascoltando, improvvisavo i testi delle canzoni sentite alla radio, fino ai miei genitori o mia sorella irrompevano e mettevano fine alla mia serenata buttandomi fuori di peso. In casa avevamo un bagno solo, e non serviva certo per cantare. Non riuscivo mai a ritrovarmi a tu per tu con lei, perciò sfruttavo ogni occasione per farmi notare. In ...

