PS5 dice già addio alle cover non ufficiali. Sony costringe alla cancellazione di tutti gli ordini

Si è conclusa con dei risvolti purtroppo negativi l'avventura di PlateStation5.com, portale che proponeva la vendita di cover non ufficiali dedicate a PS5. Si trattava in sostanza di pannelli che potevano essere inseriti al posto di quelli ufficiali di colore bianco ma Sony non ha evidentemente apprezzato e a quanto pare è intervenuta per vie legali.Ovviamente è tutto legittimo ma è un peccato per questa piccola impresa che intanto era stata subissata di pre-order. Nel weekend vi abbiamo parlato di come il portale avesse cambiato nome in CustomizeMyPlates.com andando a cancellare tutte le immagini di PS5. Oggi arriva un ulteriore sviluppo cortesia dei colleghi di VideoGamesChronicle, che hanno parlato direttamente con un rappresentante del sito.Sony a quanto pare è ...

Uno youtuber francese ha rotto l'embargo imposto da Sony e ha confermato che l'SSD interno di PS5 ha soltanto 664GB di spazio disponibile.. PS5 ha soltanto 664GB di spazio disponibile sull'SSD ...

