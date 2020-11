Pronto Soccorso al San Pio, la ricostruzione dell’azienda ospedaliera (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sulla vicenda del Pronto Soccorso del San Pio, a intervenire con una nota stampa è la direzione dell’azienda sanitaria che così ricostruisce quanto acacduto: In riferimento alla notizia riportata da qualche quotidiano sulla impossibilità del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di accogliere pazienti non Covid, corre l’obbligo di precisare che, come da relazione dal Direttore della U.O.C. Medicina d’Urgenza e P.S., Dott.ssa Giovanna Guiotto, “• nella giornata di ieri 1/11/2020 si è verificato un massiccio afflusso di pazienti Covid (sospetti e già accertati al domicilio) affetti da grave insufficienza respiratoria • lo spazio e i punti di erogazione di ossigeno disponibili ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sulla vicenda deldel San Pio, a intervenire con una nota stampa è la direzione dell’azienda sanitaria che così ricostruisce quanto acacduto: In riferimento alla notizia riportata da qualche quotidiano sulla impossibilità deldel Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di accogliere pazienti non Covid, corre l’obbligo di precisare che, come da relazione dal Direttore della U.O.C. Medicina d’Urgenza e P.S., Dott.ssa Giovanna Guiotto, “• nella giornata di ieri 1/11/2020 si è verificato un massiccio afflusso di pazienti Covid (sospetti e già accertati al domicilio) affetti da grave insufficienza respiratoria • lo spazio e i punti di erogazione di ossigeno disponibili ...

WRicciardi : a Roma oggi: Gemelli Covid pieno, 39 pazienti in attesa di ricovero ma oggi non viene dimesso nessuno, sono tutti g… - ladyonorato : Una testimonianza choc da Napoli: impossibile accedere a qualsiasi pronto soccorso, anche se si è in fin di vita. G… - LegaSalvini : #Fontana: Da lunedì rinforzato lo screening sul territorio regionale, tamponi antigenici rapidi per Pronto soccorso… - ringoringhetto : RT @IlarioDiGiovamb: VIDEO SHOCK ? Paziente sta male, ma il pronto soccorso è chiuso: senza covid non si entra - antoniorcaiazzo : un paese che fallisce per manifesta incapacità di chi ha governato negli ultimi 30 anni. Tribunali che non funziona… -