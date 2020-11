Procedura domanda bonus 800 euro collaboratori sportivi di novembre 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) A novembre 2020 sono aperte le domande per il bonus 800 euro collaboratori sportivi, che, come previsto dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, potranno essere presentato per il riconoscimento dell’indennità di cui l’art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Facciamo subito presente che l’erogazione del bonus 800 euro collaboratori sportivi avverrà in automatico solo per quanti ne hanno già beneficiato a marzo, aprile, maggio o giugno. I nuovi beneficiari, invece, dovranno presentare una richiesta dedicata seguendo le indicazioni diramate dalla società Sport e Salute Spa nel comunicato stampa del 30 ottobre ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Asono aperte le domande per il800, che, come previsto dal Decreto-legge 28 ottobre, n. 137, potranno essere presentato per il riconoscimento dell’indennità di cui l’art. 98 del decreto-legge 19 maggio, n. 34. Facciamo subito presente che l’erogazione del800avverrà in automatico solo per quanti ne hanno già beneficiato a marzo, aprile, maggio o giugno. I nuovi beneficiari, invece, dovranno presentare una richiesta dedicata seguendo le indicazioni diramate dalla società Sport e Salute Spa nel comunicato stampa del 30 ottobre ...

IostudioNews : Procedura online per la compilazione e l’invio online della “Dichiarazione di locazione” ai fini dell’acquisizione… - R0GERSBARNES : sto preparando la domanda di ammissione del master che vorrei frequentare e muoio dall'ansia, non è una procedura d… - tanzmax : Caserta - Nessun provvedimento espulsivo può essere adottato durante la procedura per l’esame della domanda di prot… - univtrends : Sentenze 09.10. 10283 e 10285 TAR Lazio: In caso di tardiva present. ne d. domanda d'ammissione a SCUOLE DI SPEC. N… - Fabio28896492 : @vinspadafora Complimenti per il finanziamento concesso al credito sportivo Ma lei ha idea della procedura richies… -