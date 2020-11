Principe William ha contratto il Covid | le dichiarazioni del reale

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) La notizia che ilhailè stata resa nota solo ora da Il Sun. Il futuro Re d’Inghilterra si sarebbe ammalato lo scorso Aprile nello stesso periodo in cui era stato reso noto il contagio di Boris Johnson e di Carlo. A quanto pare la corte inglese, per non far preoccupare ancora di più i sudditi e il contesto di palazzo, ha preferito tenere nascosta la cosa.pur avendoilin forma aggressiva non ha mai smesso di lavorare, ha utilizzato le piattaforme web apposite per riunioni e incontri formali. Il Sun ha reso pubblica l’informazione considerata privata fino a qualche mese fa attraverso delleche informano su quanto sono state gravi ...