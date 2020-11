Primo selfie di famiglia per Gigi Hadid, Zayn Malik e la loro bambina (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è ancora stato rivelato il nome della piccola A settembre la supermodella Gigi Hadid è diventata mamma, dando alla luce la sua prima figlia, frutto dell’amore con l’ex cantante degli One Direction, Zayn Malik. I due, che hanno cercato al massimo di tutelare la loro privacy anche nei mesi di gravidanza e non hanno ancora rivelato il nome della piccola. Intanto però, hanno condiviso il Primo scatto di famiglia, un selfie con i travestimenti di Halloween. Gigi indossava un costume che ricorda un personaggio dei videogame, mentre il cantate si è vestito da studente di Hogwarts, ovvero la scuola di magia di Harry Potter. La bambina è stata simpaticamente vestita da Hulk. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Non è ancora stato rivelato il nome della piccola A settembre la supermodellaè diventata mamma, dando alla luce la sua prima figlia, frutto dell’amore con l’ex cantante degli One Direction,. I due, che hanno cercato al massimo di tutelare laprivacy anche nei mesi di gravidanza e non hanno ancora rivelato il nome della piccola. Intanto però, hanno condiviso ilscatto di, uncon i travestimenti di Halloween.indossava un costume che ricorda un personaggio dei videogame, mentre il cantate si è vestito da studente di Hogwarts, ovvero la scuola di magia di Harry Potter. Laè stata simpaticamente vestita da Hulk. ...

