Prime 30 milioni di dosi del vaccino all'Ue entro la fine dell'anno (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - "Nella migliore delle ipotesi le Prime 30 milioni di dosi all'Ue arriveranno entro fine anno, se sarà dicembre o gennaio cambia poco". Lo ha detto Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, intervenendo a proposito del vaccino anti covid Oxford-Irbm-AstraZeneca alla trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano. Nello specifico, "noi ci aspettiamo che alla fine di novembre possa essere conclusa la fase tre della sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie - ha affermato Di Lorenzo - I tempi normali potrebbero essere 6-8 mesi, ma in una situazione così importante penso che le ... Leggi su agi (Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - "Nella miglioree ipotesi le30diall'Ue arriver, se sarà dicembre o gennaio cambia poco". Lo ha detto Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, intervenendo a proposito delanti covid Oxford-Irbm-AstraZeneca alla trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano. Nello specifico, "noi ci aspettiamo che alladi novembre possa essere conclusa la fase trea sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie - ha affermato Di Lorenzo - I tempi normali potrebbero essere 6-8 mesi, ma in una situazione così importante penso che le ...

"NOI ci aspettiamo che alla fine di novembre possa essere conclusa la fase tre della sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie. ll problema è riuscire ad arrivar ...

