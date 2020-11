Premier Conte: «Situazione in peggioramento. Ci saranno nuove misure restrittive» (Di lunedì 2 novembre 2020) Il discorso del Premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Le sue dichiarazioni in merito al nuovo Dpcm Il Premier Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla Camera, ha annunciato nuove misure restrittive dopo l’aumento dei contagi. IL DISCORSO – «La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Ho anticipato le comunicazioni “così che il Parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento. Il governo è sempre stato e sempre rimarrà consapevole della piena responsabilità di fronte al Paese. La curva corre in ogni continente. L’Ue ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il discorso delGiuseppealla Camera dei Deputati. Le sue dichiarazioni in merito al nuovo Dpcm IlGiuseppe, nel corso del suo intervento alla Camera, ha annunciatodopo l’aumento dei contagi. IL DISCORSO – «La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delleda adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Ho anticipato le comunicazioni “così che il Parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento. Il governo è sempre stato e sempre rimarrà consapevole della piena responsabilità di fronte al Paese. La curva corre in ogni continente. L’Ue ...

