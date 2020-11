ItaSportPress : Potenza, esonerato Mario Somma - - LaGazzettaWeb : Potenza calcio, esonerato il tecnico Mario Somma: in arrivo Capuano - _CalcioItaliano : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Potenza, esonerato mister Mario Somma - NewsTuttoC : UFFICIALE - Potenza, esonerato mister Mario Somma - SassiLive : ERIE C, POTENZA CALCIO, ESONERATO SOMMA, AL SUO POSTO CAPUANO -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza esonerato

Mario Somma non è più l'allenatore del Potenza (Serie C, girone C). Lo ha annunciato la società, ringraziando il tecnico per "impegno, serietà e correttezza professionali" dimostrate finora. (ANSA) ...POTENZA - Mario Somma non è più l’allenatore del Potenza (Serie C, girone C). Lo ha annunciato la società, ringraziando il tecnico per «impegno, serietà e correttezza professionali» dimostrate finora.