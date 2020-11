Pomeriggio 5, il gesto dell’ospite agita Barbara D’Urso. Il rimprovero in diretta è senza precedenti (Di lunedì 2 novembre 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ è uno dei temi più caldi di ‘Pomeriggio 5’, la trasmissione in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì condotta da Barbara D’Urso. Ed è stata proprio la padrona di casa ad arrabbiarsi particolarmente a causa di un gesto infelice di Eleonora Giorgi, sua ospite. Si stava parlando dei comportamenti avuti dal figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, il quale si è lasciato andare ad alcune uscite molto spiacevoli nei giorni scorsi. E in rete si è scatenato il putiferio. Prima il commentatore sportivo, riferendosi a Dayane Mello, ha affermato: “A Verona la violentano”, per i suoi atteggiamenti ‘bollenti’. Poi, mentre era intento a discutere con i compagni di avventura Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ è uno dei temi più caldi di ‘5’, la trasmissione in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì condotta daD’Urso. Ed è stata proprio la padrona di casa ad arrabbiarsi particolarmente a causa di uninfelice di Eleonora Giorgi, sua ospite. Si stava parlando dei comportamenti avuti dal figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, il quale si è lasciato andare ad alcune uscite molto spiacevoli nei giorni scorsi. E in rete si è scatenato il putiferio. Prima il commentatore sportivo, riferendosi a Dayane Mello, ha affermato: “A Verona la violentano”, per i suoi atteggiamenti ‘bollenti’. Poi, mentre era intento a discutere con i compagni di avventura Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, si è ...

La conduttrice campana mette in riga l'attrice che ha avuto una reazione piuttosto opinabile nel vedere delle clip in cui si sente Francesco Oppini pronunciare frasi poco felici all'indirizzo di alcun ...

Mara Venier ignora la D'Urso. Roberto Alessi: "Barbara si è comportata da gran signora" Qualche settimana fa, in occasione del suo 70esimo compleanno, ...

La conduttrice campana mette in riga l'attrice che ha avuto una reazione piuttosto opinabile nel vedere delle clip in cui si sente Francesco Oppini pronunciare frasi poco felici all'indirizzo di alcun ...Mara Venier ignora la D'Urso. Roberto Alessi: "Barbara si è comportata da gran signora" Qualche settimana fa, in occasione del suo 70esimo compleanno, ...