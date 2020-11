PMI | Generali Italia lancia nuova piattaforma per pagamento anticipato fatture ai fornitori

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Unache propone aziende di medie e piccole dimensioni una selezione diper le quali è possibile richiedere l’anticipo in modo semplice, automatico ed efficiente. Con questo strumento, sviluppato da PlusAdvance e basato su algoritmi automatici,offre il proprio sostegno ai circa milleche prestano servizio all’azienda consentendo l’anticipo immediato delrispetto ai 60/90 giorni dimedio. L’obiettivo – spiegain una nota – è “consolidare le partnership con i propri, ai quali la società mette a ...

(Teleborsa) - Una nuova piattaforma che propone aziende di medie e piccole dimensioni una selezione di fatture per le quali è possibile richiedere l'anticipo in modo semplice, automatico ed efficiente ...