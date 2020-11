Pistocchi: “Il Napoli ha dominato mentre il Sassuolo ha rinunciato alla sua idea di calcio” (Di lunedì 2 novembre 2020) Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di “Marte Sport Live” per esaminare la gara tra Napoli e Sassuolo Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di … L'articolo Pistocchi: “Il Napoli ha dominato mentre il Sassuolo ha rinunciato alla sua idea di calcio” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 2 novembre 2020) Maurizio, giornalista, è intervenuto nel corso di “Marte Sport Live” per esaminare la gara traMaurizio, giornalista, è intervenuto nel corso di … L'articolo: “Ilhailhasuadi calcio” proviene da ForzAzzurri.net.

er_gessore : @pisto_gol L’unica cosa ingiustificabile è la modalità sentenziosa con cui lei esprime una sua legittima idea spacc… - MondoNapoli : Pistocchi: 'Va analizzata la partita, non il risultato. Quello può farlo anche il mio barbiere' -… - sscalcionapoli1 : Pistocchi: 'Niente allarmismi sul Napoli, con il Sassuolo ha pagato errori importanti di finalizzazione. VAR? Con l… - sportli26181512 : #Radio Pistocchi: “Il Sassuolo ha rinunciato a giocare, il Napoli ha perso solo per episodi”: Pistocchi: “Il Sassuo… - apetrazzuolo : L'ANALISI - Pistocchi: 'Al Napoli non manca il gioco ma solo un po’ di cattiveria sotto porta, bisogna avere pazien… -