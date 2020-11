Pirlo: «Non guardiamo la classifica. Le critiche? Non le ascolto» – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Andrea Pirlo, in conferenza stampa dopo Spezia-Juve, ha risposto ad una domanda legata alle critiche post Barcellona Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve contro lo Spezia, Andrea Pirlo ha parlato anche delle critiche ricevute post Barcellona. Le sue dichiarazioni. classifica – «Ci stiamo focalizzando sul lavoro e sulla costruzione della squadra, ogni partita è diversa. Adesso la classifica non la guardiamo, anche sapendo che abbiamo perso alcuni punti per strada». critiche POST BARCELLONA – «Non le guardavo da giocatore e non le guardo neanche ora. Penso solo a lavorare e migliorare la mia squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Andrea, in conferenza stampa dopo Spezia-Juve, ha risposto ad una domanda legata allepost Barcellona Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve contro lo Spezia, Andreaha parlato anche dellericevute post Barcellona. Le sue dichiarazioni.– «Ci stiamo focalizzando sul lavoro e sulla costruzione della squadra, ogni partita è diversa. Adesso lanon la, anche sapendo che abbiamo perso alcuni punti per strada».POST BARCELLONA – «Non le guardavo da giocatore e non le guardo neanche ora. Penso solo a lavorare e migliorare la mia squadra». Leggi su Calcionews24.com

