Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in rialzo, alla vigilia delle elezioni presidenziali. Il Dow Jones avanza a 26.826 punti; sulla stessa linea l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.295 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,46%); in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,35%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+4,30%), materiali (+3,20%) e beni industriali (+2,43%). Il settore beni di consumo secondari, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato. Tra i protagonisti del Dow Jones, Exxon Mobil (+5,12%), DOW (+4,97%), Chevron (+4,47%) e Caterpillar (+3,87%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple, che scivola dell'1,06%. Discesa modesta per Microsoft, che cede un piccolo -0,78%. Pensosa McDonald's, con un calo ...

La Segreteria Provinciale Fast Confsal interviene sulla querelle innescata dalla notizia sull’acquisto all’asta, di mezzi usati dismessi e a fin di vita, ...

A chi spetta il bonus mobilità 2020, cosa posso acquistare / rimborsare e come ottenerlo sulla piattaforma del Ministero dell'Ambiente.

