Piketty: «Per salvare il futuro diamo a tutti i giovani un'eredità di cittadinanza» (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia? Dovrebbe essere più all’offensiva in Europa. Biden? Meglio lui di Sanders e Warren. Il grande economista francese interviene a tutto campo. E per il futuro lancia un’idea a favore dei ragazzi Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia? Dovrebbe essere più all’offensiva in Europa. Biden? Meglio lui di Sanders e Warren. Il grande economista francese interviene a tutto campo. E per illancia un’idea a favore dei ragazzi

ElioLannutti : RT @espressonline: Piketty: «Per salvare il futuro diamo a tutti i giovani un'eredità di cittadinanza» - espressonline : Piketty: «Per salvare il futuro diamo a tutti i giovani un'eredità di cittadinanza» - Rog_2 : RT @RaffaelloLupi: @alde68 Guarda è una roba che gira da decenni e ogni tanto riemerge ricordo primi anni duemila 18 anni or sono più o men… - alde68 : RT @RaffaelloLupi: @alde68 Guarda è una roba che gira da decenni e ogni tanto riemerge ricordo primi anni duemila 18 anni or sono più o men… - RaffaelloLupi : @alde68 Guarda è una roba che gira da decenni e ogni tanto riemerge ricordo primi anni duemila 18 anni or sono più… -