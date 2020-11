Piero Angela: "Se il decreto vieta spostamenti agli over 70 come un’unica categoria, mi trova contrario" (Di lunedì 2 novembre 2020) “Se il decreto vieta gli spostamenti in modo generalizzato a tutti gli over 70 come un’unica categoria, mi trova contrario”. A parlare è Piero Angela sulle pagine del quotidiano Il Messaggero, commentando l’ipotesi di limitare gli spostamenti alle persone che hanno più di 70 anni per ridurre il rischio che possano essere contagiate da Covid-19. Il divulgatore dichiara:“Anziano a 70 anni? Figuriamoci. Per me una persona a settant’anni è ancora giovane ... Ha ancora molto da fare, da dire, da produrre, da condividere”.Sulle limitazioni al vaglio del governo per gli spostamenti della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) “Se ilgliin modo generalizzato a tutti gli70un’unica, mi”. A parlare èsulle pagine del quotidiano Il Messaggero, commentando l’ipotesi di limitare glialle persone che hanno più di 70 anni per ridurre il rischio che possano essere contagiate da Covid-19. Il divulgatore dichiara:“Anziano a 70 anni? Figuriamoci. Per me una persona a settant’anni è ancora giovane ... Ha ancora molto da fare, da dire, da produrre, da condividere”.Sulle limitazioni al vo del gno per glidella ...

