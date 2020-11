Petrolio rimbalza su voci possibile rinvio aumento produzione Opec+

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) –ilsui mercati internazionali delle commodities, di riflesso alla possibilità di un ritardo dell’exit strategy dell’, che doveva prendere il via a gennaio con un nuovodell’offerta. Una decisione presa prima che la seconda ondata di pandemia colpisse nuovamente la domanda, abbattendo i consumi del settore dei trasporti ed in particolare quello aereo. Secondo quanto riferito da Bloomberg, le compagnie petrolifere russe avrebbero incontrato oggi il Ministro dell’Energia Alexander Novak, per discutere della possibilità di ritardare di tre mesi l’allentamento dei tagli alladell’. Una possibilità che era stata già ventilata fra i principali membri del cartello ...