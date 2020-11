Petrolio ancora in discesa su attese elezioni Usa e ripresa produzione Libia. Mosca paga il conto: rublo ai minimi dal 2014 (Di lunedì 2 novembre 2020) Pandemia, Iran, Libia, Biden. Sono gli ingredienti che stanno annacquando il Petrolio, oggi di nuovo in calo sui mercati. A Londra un barile di brent, il Petrolio estratto nel mare del Nord che funge da riferimento per gli scambi europei, si vende a 37$ , il 2% in meno rispetto a ieri e il 40% in meno di un anno fa. Il Petrolio statunitense WTI scende del 6% a 33,6 dollari. A spingere verso il basso il Petrolio è un insieme di fattori. Il primo è naturalmente il rallentamento economico indotto dalla pandemia che ha causato un calo della domanda del 30% negli ultimi mesi. L’Opec (organizzazione che riunisce gran parte dei principali paesi produttori) stima che il 2020 si chiuderà con una domanda media di 90 milioni di barili al giorno, circa il 10% in meno rispetto al 2019. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Pandemia, Iran,, Biden. Sono gli ingredienti che stanno annacquando il, oggi di nuovo in calo sui mercati. A Londra un barile di brent, ilestratto nel mare del Nord che funge da riferimento per gli scambi europei, si vende a 37$ , il 2% in meno rispetto a ieri e il 40% in meno di un anno fa. Ilstatunitense WTI scende del 6% a 33,6 dollari. A spingere verso il basso ilè un insieme di fattori. Il primo è naturalmente il rallentamento economico indotto dalla pandemia che ha causato un calo della domanda del 30% negli ultimi mesi. L’Opec (organizzazione che riunisce gran parte dei principali paesi produttori) stima che il 2020 si chiuderà con una domanda media di 90 milioni di barili al giorno, circa il 10% in meno rispetto al 2019. ...

