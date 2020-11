Pescatori italiani detenuti in Libia da 60 giorni. Vanno riportati a casa, subito (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – Sessanta lunghi giorni avvolti da un assordante silenzio. Dal primo settembre 18 marittimi di Mazara del Vallo sono detenuti in Libia, in una caserma di Bengasi. Sequestrati dai militari al soldo del generale Khalifa Haftar, che controlla la Cirenaica, sono ancora reclusi senza che il governo italiano sia riuscito a riportarli a casa. Trascorsi due mesi dunque, con i familiari dei Pescatori in presidio permanente davanti a Montecitorio che hanno ricevuto soltanto vuote rassicurazioni da parte del ministro degli Esteri, quel Luigi Di Maio ritrovatosi a guidare un dicastero senza alcuna competenza e che ha mostrato una sconcertante assenza di polso. Abbiamo abdicato al nostro ruolo, storicamente di primo piano, nel Mediterraneo. E ci ritroviamo a doverci appellare ad Emirati Arabi, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – Sessanta lunghiavvolti da un assordante silenzio. Dal primo settembre 18 marittimi di Mazara del Vallo sonoin, in una caserma di Bengasi. Sequestrati dai militari al soldo del generale Khalifa Haftar, che controlla la Cirenaica, sono ancora reclusi senza che il governo italiano sia riuscito a riportarli a. Trascorsi due mesi dunque, con i familiari deiin presidio permanente davanti a Montecitorio che hanno ricevuto soltanto vuote rassicurazioni da parte del ministro degli Esteri, quel Luigi Di Maio ritrovatosi a guidare un dicastero senza alcuna competenza e che ha mostrato una sconcertante assenza di polso. Abbiamo abdicato al nostro ruolo, storicamente di primo piano, nel Mediterraneo. E ci ritroviamo a doverci appellare ad Emirati Arabi, ...

matteosalvinimi : Le sofferenze degli italiani sono tante, ma non dimentichiamoci dei diciotto pescatori prigionieri in #Libia da qua… - ilriformista : Da 2 mesi 18 pescatori italiani prigionieri in #Libia, ma #DiMaio tace… @aldotorchiaro @luigidimaio - umberto_cocco : RT @IlPrimatoN: La madre di uno dei pescatori sequestrati: “Il premier ci ha ricevuti solo il 29 settembre in fretta... ma nulla accade' ht… - AutonomoVeneto : RT @IlPrimatoN: La madre di uno dei pescatori sequestrati: “Il premier ci ha ricevuti solo il 29 settembre in fretta... ma nulla accade' ht… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: La madre di uno dei pescatori sequestrati: “Il premier ci ha ricevuti solo il 29 settembre in fretta... ma nulla accade' ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescatori italiani Pescatori italiani detenuti in Libia da 60 giorni. Vanno riportati a casa, subito Il Primato Nazionale WWF e pescatori, plastica in mare non sia rifiuto speciale

Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Il Wwf e l'Alleanza delle Cooperative pesca scrivono ai ministri Costa e Bellanova per chiedere modifiche al cosiddetto DDl "Salvamare" ora all'esa ...

Un pescatore per la Giunta Ciarapica, Francesco Caldaroni nominato assessore

Presidente del Consiglio direttivo Marinerie d'Italia e d'Europa e membro del CdAdell' Associazione produttori piccola pesca e pesca costiera, avrà la delega al Porto, oltre a quelle al Commercio e al ...

Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Il Wwf e l'Alleanza delle Cooperative pesca scrivono ai ministri Costa e Bellanova per chiedere modifiche al cosiddetto DDl "Salvamare" ora all'esa ...Presidente del Consiglio direttivo Marinerie d'Italia e d'Europa e membro del CdAdell' Associazione produttori piccola pesca e pesca costiera, avrà la delega al Porto, oltre a quelle al Commercio e al ...