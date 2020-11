Personal trainer, i circuiti di Luca Santonastaso per GQ (Di lunedì 2 novembre 2020) «Personal trainer? Io ho successo anche perché sono inflessibile». Luca Santonastaso è uno dei trainer più quotati del momento, sia on che offline. Ventisei anni, nato a Caserta, dopo un'adolescenza votata al calcio - prima nella squadra giovanile dell’Ascoli Calcio e poi in serie D con la Casertana - si è formato alla accademia ELAV a Città di Castello, in Umbria, ed è poi arrivato a Milano, dove ha trovato la formula per sfondare nel fitness e diventare un riferimento assoluto nel boutique fitness center milanese Barry's e sulla piattaforma online LiveNow. A lui, un leader di professionalità nel suo settore, GQ ha chiesto due allenamenti in video e una serie di consigli.Un Personal trainer molto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 novembre 2020) «? Io ho successo anche perché sono inflessibile».è uno deipiù quotati del momento, sia on che offline. Ventisei anni, nato a Caserta, dopo un'adolescenza votata al calcio - prima nella squadra giovanile dell’Ascoli Calcio e poi in serie D con la Casertana - si è formato alla accademia ELAV a Città di Castello, in Umbria, ed è poi arrivato a Milano, dove ha trovato la formula per sfondare nel fitness e diventare un riferimento assoluto nel boutique fitness center milanese Barry's e sulla piattaforma online LiveNow. A lui, un leader di professionalità nel suo settore, GQ ha chiesto due allenamenti in video e una serie di consigli.Unmolto ...

Nizza, il popolo delle partite iva in piazza: “Chiediamo gli strumenti per sopravvivere”

NIZZA Sono in 150. Distanziati e tutti con la mascherina. Sono commercianti, baristi, ristoratori, agenti di commercio, personal trainer. «Il popolo delle partite iva - sottolinea Francesco Diotti, ma ...

