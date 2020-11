Perché Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno lasciato lo studio di Live Non è la d’Urso poco prima della diretta (Di lunedì 2 novembre 2020) La puntata di ieri sera di Live Non è la d’Urso è stata più movimentata del previsto, anche se la maggior parte dei telespettatori che era collegata in studio non ci ha poi fatto molto caso, tranne le persone che erano collegate su Instagram e hanno avuto modo di ascoltare un interessante post lasciato da Wanna Marchi e Stefania Nobile, entrambe ospiti annunciate del programma d’intrattenimento Mediaset condotto da Barbara d’Urso. Madre e figlia avrebbero dovuto presenziare al talk show in prima serata su Canale 5, ma all’ultimo hanno scelto di lasciare lo studio e andarsene, costringendo Barbara d’Urso a un repentino cambio di scaletta mezz’ora ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) La puntata di ieri sera diNon è la d’Urso è stata più movimentata del previsto, anche se la maggior parte dei telespettatori che era collegata innon ci ha poi fatto molto caso, tranne le persone che erano collegate su Instagram eavuto modo di ascoltare un interessante postda, entrambe ospiti annunciate del programma d’intrattenimento Mediaset condotto da Barbara d’Urso. Madre e figlia avrebbero dovuto presenziare al talk show inserata su Canale 5, ma all’ultimoscelto di lasciare loe andarsene, costringendo Barbara d’Urso a un repentino cambio di scaletta mezz’ora ...

zazoomblog : LIVE Non è la D’Urso: Wanna Marchi ospitata cancellata ecco perché - #D’Urso: #Wanna #Marchi #ospitata… - StraNotizie : Live Non è la d’Urso: Wanna Marchi e Stefania Nobile svelano perché sono andate via poco prima della diretta… - AnthonyFesta86 : Wanna Marchi e Stefania Nobile spiegano perché non erano a #noneladurso - matte051 : Comunque è salata Wanna Marchi stasera a Live #noneladurso. Wanna e Stefania dicono perché, in accordo con Mediaset… - xnofookingwayx : @so_happily__ Perché siete tutte carine, i wanna know??? -

