“Perché le nuove tecnologie sono alleate degli Avvocati” (Di lunedì 2 novembre 2020) (Milano 2 Novembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia Mercoledì 4 novembre, ore 16.30 Milano, 2 Novembre 2020 - Si terrà mercoledì 4 novembre in diretta web dalle ore 16.30 l'appuntamento con la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Innovazione ed intelligenza artificiale hanno cambiato e stanno cambiando la professione forense, anche se molti professionisti continuano a mostrare scetticismo nei confronti delle ultime innovazioni tecnologiche . In questi mesi di criticità sanitaria qualcosa si è mosso: il distanziamento sociale necessario per il contenimento del virus ha imposto un ampio ricorso all'informatica e i vantaggi in termini di velocizzazione e semplificazione delle pratiche sono emersi in modo evidente. Se in alcuni ambiti, come il processo penale, la tecnologia offre un importante supporto al lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) (Milano 2 Novembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia Mercoledì 4 novembre, ore 16.30 Milano, 2 Novembre 2020 - Si terrà mercoledì 4 novembre in diretta web dalle ore 16.30 l'appuntamento con la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Innovazione ed intelligenza artificiale hanno cambiato e stanno cambiando la professione forense, anche se molti professionisti continuano a mostrare scetticismo nei confronti delle ultime innovazioni tecnologiche . In questi mesi di criticità sanitaria qualcosa si è mosso: il distanziamento sociale necessario per il contenimento del virus ha imposto un ampio ricorso all'informatica e i vantaggi in termini di velocizzazione e semplificazione delle praticheemersi in modo evidente. Se in alcuni ambiti, come il processo penale, la tecnologia offre un importante supporto al lavoro ...

