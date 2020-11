Perché la gaffe di Toti sugli anziani ‘improduttivi’ ha fatto così tanto incavolare (Di lunedì 2 novembre 2020) La gaffe del presidente della Giunta regionale ligure, Giovanni Toti (leader di Cambiamo!, partitino filo-Salvini), sui “pazienti molto anziani” colpiti dal Covid-19, definiti “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”, ha scatenato raffiche di commenti sui social. Ovviamente i più imbufaliti sono coloro che si sentono inclusi nel recinto della “non produttività”. Lo sgradevole cinguettio su Twitter è stato attribuito dal presidente a un errore del suo social media manager (sarebbe quello che deve interpretare il suo pensiero, poverino…): sempre secondo Toti, come è noto avvezzo all’autocritica, non aveva capito una mazza del suo antecedente “concetto più ampio” e lo avrebbe “malamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Ladel presidente della Giunta regionale ligure, Giovanni(leader di Cambiamo!, partitino filo-Salvini), sui “pazienti molto” colpiti dal Covid-19, definiti “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”, ha scatenato raffiche di commenti sui social. Ovviamente i più imbufaliti sono coloro che si sentono inclusi nel recinto della “non produttività”. Lo sgradevole cinguettio su Twitter è stato attribuito dal presidente a un errore del suo social media manager (sarebbe quello che deve interpretare il suo pensiero, poverino…): sempre secondo, come è noto avvezzo all’autocritica, non aveva capito una mazza del suo antecedente “concetto più ampio” e lo avrebbe “malamente ...

