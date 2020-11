“Per il Covid”. Tina Cipollari fuori dallo studio di Uomini e Donne. Cosa è successo (Di lunedì 2 novembre 2020) Il coronavirus sta affliggendo il nostro presente ormai da molti mesi. Dopo un’estate momentaneamente più ‘tranquilla’ il flusso di contagi è tornato a crescere repenTinamente. Tra le tante persone risultate positive ai test sierologici e ai tamponi c’è anche una buona parte di personaggi dello showbiz. Tina Cipollari, ad esempio, potrebbe entrare nella lunga lista di contagiati. La rinomata star di Uomini e Donne, lo storico dating show targato Maria De Filippi, recentemente è entrata in contatto con una persona positiva al Covid. Proprio per questo adesso Tina Cipollari, vamp indiscussa dei pomeriggi di Canale 5 e fedele compare di Gianni Sperti, si trova in quarantena fiduciaria nella sua abitazione. Nel ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 2 novembre 2020) Il coronavirus sta affliggendo il nostro presente ormai da molti mesi. Dopo un’estate momentaneamente più ‘tranquilla’ il flusso di contagi è tornato a crescere repenmente. Tra le tante persone risultate positive ai test sierologici e ai tamponi c’è anche una buona parte di personaggi dello showbiz., ad esempio, potrebbe entrare nella lunga lista di contagiati. La rinomata star di, lo storico dating show targato Maria De Filippi, recentemente è entrata in contatto con una persona positiva al Covid. Proprio per questo adesso, vamp indiscussa dei pomeriggi di Canale 5 e fedele compare di Gianni Sperti, si trova in quarantena fiduciaria nella sua abitazione. Nel ...

