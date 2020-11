Parma, Bruno Alves torna ad allenarsi dopo il tampone negativo (Di lunedì 2 novembre 2020) tampone negativo e si ritorna in campo. Bruno Alves è nuovamente a disposizione di Fabio Liverani. Nella giornata odierna il difensore portoghese ha postato alcuni scatti sui social che lo ritraggono al lavoro al centro sportivo del Parma. Il capitano gialloblù, assente nella sfida di San Siro contro l’Inter dopo il nuovo tampone positivo, è finalmente risultato negativo ed è già al lavoro per recuperare la condizione fisica in vista dei prossimi impegni. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)e si riin campo.è nuovamente a disposizione di Fabio Liverani. Nella giornata odierna il difensore portoghese ha postato alcuni scatti sui social che lo ritraggono al lavoro al centro sportivo del. Il capitano gialloblù, assente nella sfida di San Siro contro l’Interil nuovopositivo, è finalmente risultatoed è già al lavoro per recuperare la condizione fisica in vista dei prossimi impegni.

sportface2016 : #Parma | #BrunoAlves torna ad allenarsi dopo il tampone negativo - webmagazine24 : #Parma Bruno Alves è tornato, il punto sugli infortunati - Fantacalcio : Parma, Bruno Alves torna ad allenarsi - infoitsport : Parma, in due di nuovo positivi: i convocati per l'Inter, out Bruno Alves - fabriziofino82 : @sergio018 @DiMarzio Ma guarito da cosa? Sti tamponi sono tutti sballati....false positività in continuazione! Brun… -