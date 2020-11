Paris Saint-Germain, Neymar vicino al rinnovo (Di lunedì 2 novembre 2020) PARIGI - Neymar è pronto a trattare il rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain. Come riporta Footmercato, l'attaccante brasiliano, che nelle scorse due estati ha cercato di tornare al ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) PARIGI -è pronto a trattare ildel contratto con il. Come riporta Footmercato, l'attaccante brasiliano, che nelle scorse due estati ha cercato di tornare al ...

PARIGI - Neymar sembra aver dimenticato finalmente il Barcellona ed è pronto a trattare il rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain. Come riporta Footmercato, l'attaccante brasiliano, che ...

