Paris Jackson, figlia del re del pop, segue le orme del padre: il sorprendente debutto (Di lunedì 2 novembre 2020) È arrivato anche il suo momento: Paris Jackson debutta nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo ufficiale “Let Down” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝚙𝚔 (@ParisJackson) in data: 30 Ott 2020 alle ore 4:33 PDT Quando ti chiami Paris Jackson e tuo padre ha contribuito a fare … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) È arrivato anche il suo momento:debutta nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo ufficiale “Let Down” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝚙𝚔 (@) in data: 30 Ott 2020 alle ore 4:33 PDT Quando ti chiamie tuoha contribuito a fare … L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : Paris Jackson, fuori il primo singolo 'Let down' - grimmieegirl : sapevo che Paris Jackson avrebbe seguito le orme di papà Michael e non posso che esserne immensamente felice - Zerounotvmusic : Paris Jackson debutta nel mondo della musica: ecco il suo primo singolo - SimoJeanP : Sto vivendo per il singolo di debutto di Paris Jackson, la figlia di Michael, che è una cosa meravigliosa ?? #LetDown - periodicodaily : Let down, il nuovo singolo di Paris Jackson ~ Spettacolo Periodico Daily #LetDown #ParisJackson -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Jackson Paris Jackson, fuori il primo singolo "Let down" Sky Tg24 Paris, arriva la figlia di Michael Jackson: il suo primo singolo – VIDEO

Paris sulle orme di papà Michael Jackson: pubblicato il suo primo singolo Let Down. Il video della sua performance, la prima da solista ...

La figlia di Michael Jackson, Paris, segue le orme del padre: pubblicato il primo singolo solista

Paris Jackson, la figlia della leggenda del pop Michael, ha pubblicato poche ore fa il suo primo singolo ufficiale da solista “Let Down”, ...

Paris sulle orme di papà Michael Jackson: pubblicato il suo primo singolo Let Down. Il video della sua performance, la prima da solista ...Paris Jackson, la figlia della leggenda del pop Michael, ha pubblicato poche ore fa il suo primo singolo ufficiale da solista “Let Down”, ...