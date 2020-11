Palermo | emergenza Covid al termine | i rosa ritrovano altre tre pedine

Leggi su mediagol

(Di lunedì 2 novembre 2020) "Ilritrovatreormai al"Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla situazione Coronavirus in casa. Mercoledì di torna in campo per la sfida contro il Catanzaro, in programma alle 17.30 allo Stadio "Nicola Ceravolo". E proprio in vista della gara, valevole per la settimana giornata del campionato di Serie C-Girone C, ineroben altri quattro elementi - tra cui tre calciatori - dal gruppo dei diciannove positivi al Coronavirus, dopo i sei negativi dei precedenti esami, sebbene per questi ultimi non ci siano possibilità di ottenere l’idoneità sportiva in tempo per la trasferta."In ...