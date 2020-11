(Di lunedì 2 novembre 2020) Diversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una ...

TheItalianTimes : Tutto quello che c'è da sapere sul #bolloauto - infoiteconomia : Bollo Auto: pagamento annullato, automobilisti felici dopo l’esenzione - reteimprese : #Milano #Cartolerie mav/rav pagamento utenze pagamento bollo pagamento ... - zazoomblog : Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare - #Pagamento #bollo #sportelli #chiusi: - javier92619337 : RT @mick3lson: Anch’io sono un negazionista! Nego il pagamento dell’IMU Nego l’imposta Irpef Nego il bollo auto #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento bollo

Il bollo auto 2021 può non essere pagato da alcune categorie di persone. Ecco dunque come farne richiesta e i termini entro i quali è possibile presentare domanda.Al momento soltanto la Regione Emilia Romagna garantisce che gli acquirenti di nuove auto ibride presentino istanza per la cancellazione del bollo. Tanti automobilisti italiani possono dirsi felici pe ...