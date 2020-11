Padre Sorge | Delrio | ' ha reso Chiesa vicina a cittadini'

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Ci ha lasciato. Sacerdote colto e sensibile, ha contribuito a renderelaai, guida per i cattolici impegnati nella vita sociale e politica. Lascia un'eredità importante per chi si interroga sul ruolo dei cristiani nella società contemporanea". Lo scrive su Twitter Graziano, capogruppo Pd alla Camera.

Avvenire_Nei : ?? È morto padre Bartolomeo #Sorge - chedisagio : ?? È morto anche Padre Bartolomeo Sorge, intellettuale italiano, innovatore e, come dice bene @PLCastagnetti, rinno… - Ettore_Rosato : Giorno triste per la cultura italiana. Se ne va Padre #Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo e politologo, maestro del… - GuernseyJuliet : Morto padre Sorge: addio all'icona del 'rinascimento' di Palermo - PoldoB : Un grande Maestro: Bartolomeo Sorge, teologo e politologo -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Sorge

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Con Padre Sorge scompare una delle figure chiave della ricezione piena e coraggiosa del Concilio Vaticano II in Italia, in particolare col grande convegno ecclesiale del 19 ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Ci ha lasciato padre Sorge. Sacerdote colto e sensibile, ha contribuito a rendere vicina la Chiesa ai cittadini, guida per i cattolici impegnati nella vita sociale e politi ...