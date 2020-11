Ottant'anni di successi: da Mandrake a Shakespeare al maresciallo Rocca, la carriera del grande attore romano (Di lunedì 2 novembre 2020) Un uomo, non un intellettuale, che racconta 'l'allegria di allora, impastandola a quella di oggi. Ma senza nostalgia, per l'amor d'Iddio. No, semmai con la gioia per un passato che la mente riscrive ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) Un uomo, non un intellettuale, che racconta 'l'allegria di allora, impastandola a quella di oggi. Ma senza nostalgia, per l'amor d'Iddio. No, semmai con la gioia per un passato che la mente riscrive ...

E’ morto a Roma Gigi Proietti. Ottant’anni compiuti oggi 2 novembre, l’attore era stato ricoverato per problemi cardiaci in una clinica della Capitale nella tarda serata di ieri. L’attore, che già in ...

Addio Gigi Proietti, gli applausi per te non si spegneranno mai

Gigi se n'è andato oggi che eravamo pronti a festeggiare i suoi ottant'anni, mentre il vuoto sembra divorare tutto, il vuoto delle strade e delle piazze, il vuoto dei politici che considerano ...

E' morto a Roma Gigi Proietti. Ottant'anni compiuti oggi 2 novembre, l'attore era stato ricoverato per problemi cardiaci in una clinica della Capitale nella tarda serata di ieri. L'attore, che già in ...