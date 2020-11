Ostiano | insegnante positivo | chiusa scuola

(Di lunedì 2 novembre 2020), Cremona,, 2 novembre 2020 - Unè risultatoallamedia di, Cremona, e in via precauzionale l'edificio è stato chiuso e attivata la didattica a distanza . La ...

Ostiano (Cremona), 2 novembre 2020 - Un insegnante è risultato positivo alla scuola media di Ostiano (Cremona) e in via precauzionale l'edificio è stato chiuso e attivata la didattica a distanza. La dirigente Paola Bellini non si sbilancia: "Una decisione presa per oggi, stiamo valutando per i prossimi giorni"