Oscar | la corsa è piena di veterane | in lizza c' è anche Sophia Loren

"La corsa per la migliore attrice è piena di veterane quest'anno, con interpreti del calibro di Meryl Streep, Michelle Pfeiffer ed Ellen Burstyn in lizza per le nomination agli Oscar. A far parte ..."

"La corsa per la migliore attrice è piena di veterane quest'anno, con interpreti del calibro di Meryl Streep, Michelle Pfeiffer ed Ellen Burstyn in lizza per le nomination agli Oscar. A far parte dell ...

Sophia Loren, è (ancora) corsa all'Oscar

L'attrice, che nel 1962 ha fatto la storia dei premi, diventando con «La Ciociara» la prima donna a vincere per un film in lingua straniera, potrebbe essere nominata nuovamente alla statuetta. «La vit ...

L'attrice, che nel 1962 ha fatto la storia dei premi, diventando con «La Ciociara» la prima donna a vincere per un film in lingua straniera, potrebbe essere nominata nuovamente alla statuetta. «La vit ...