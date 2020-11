Ortona, allarme legionella: tre vittime (Di lunedì 2 novembre 2020) Tiziana Paolocci Negativi i controlli dell'Iss su serbatoi e rete idrica per scovare il batterio: 9 contagi Non c'è solo l'incubo coronavirus a Ortona. Nel comune, in provincia di Chieti si è affacciato anche lo spettro della legionella, che si è portato via tre persone. Altre nove, al momento, risultano contagiate dall'infezione. L'ultima vittima in ordine di tempo del batterio è un uomo di settantasei anni, che aveva patologie pregresse. Nei giorni scorsi era morta anche una donna di 61 anni, anche lei con serie patologie e un altro 76enne di Ortona, che era stato ricoverato all'ospedale di Chieti per infezione da legionella ed deceduto con il coronavirus. I malati si concentrano in tre zone, Fonte Grande, Villa Rogatti, Caldari e Gagliarda. La diffusione del batterio, che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Tiziana Paolocci Negativi i controlli dell'Iss su serbatoi e rete idrica per scovare il batterio: 9 contagi Non c'è solo l'incubo coronavirus a. Nel comune, in provincia di Chieti si è affacciato anche lo spettro della, che si è portato via tre persone. Altre nove, al momento, risultano contagiate dall'infezione. L'ultima vittima in ordine di tempo del batterio è un uomo di settantasei anni, che aveva patologie pregresse. Nei giorni scorsi era morta anche una donna di 61 anni, anche lei con serie patologie e un altro 76enne di, che era stato ricoverato all'ospedale di Chieti per infezione daed deceduto con il coronavirus. I malati si concentrano in tre zone, Fonte Grande, Villa Rogatti, Caldari e Gagliarda. La diffusione del batterio, che ...

