Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 3 novembre 2020 – Previsioni per Ariete | Toro | Gemelli e Cancro

Leggi su giornal

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nuova giornata e nuove sfide: martedì 3presenterà sia delle insidie che delle opportunità e lediFox, noto astrologo, possono aiutare non poco ad affrontarle al meglio.Foxmartedì 3Sul fronte lavorativo, siate alla ricerca di maggiore indipendenza economica, ma la situazione generale attuale implica molta prudenza, quindi meglio non esagerare con le aspettative. Siate particolarmente pazienti in amore, il vostro partner dovrà essere ascoltato più del solito per riuscire a comprenderne i disagi.Foxlunedì 2 ...