Oroscopo Branko oggi 2 novembre 2020 | le previsioni del giorno

Leggi su aciclico

(Di lunedì 2 novembre 2020) ARIETE Concentrereste la vostra attenzione su progetti che non andrebbero avanti; cerca di indirizzarti verso cose più pratiche. In amore, anche se resisti, sarai conquistato. TORO La tua mancanza di coraggio sarebbe sfruttata da chi vuole competere con te, devi rinnovarti e cambiare. Anche se cerchi di controllarti, cederai alla passione. GEMELLI Le circostanze iniziano a cambiare; troverai più chiarezza e supporto. Sentirai parlare di qualcuno che sta solo cercando di destabilizzare la tua vita amorosa. CANCRO Hai bisogno di svincolarti da alcuni impegni in modo da poter dedicare più tempo ai tuoi progetti. Sentimentalmente, non permettere a nessuno di avere potere su di te. LEONE Finisci una fase di lavoro per iniziare un periodo che ti permetterà di raggiungere più di un obiettivo. Sentimentalmente, accetti le ...