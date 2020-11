"Ora tutti in fila a celebrarlo: siete degli ipocriti". Addio Gigi Proietti, la furia della Palombelli: contro chi piove una pesantissima accusa (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel giorno in cui il mondo dello spettacolo, con l'Italia intera, piange il grande Gigi Proietti, la conduttrice Mediaset, Barbara Palombelli fa notare quello che nessuno ha il coraggio di dire: "Avrebbe potuto avere molto di più, dal cinema e dal teatro italiano... e lo sapeva, e ci soffriva. Adesso sono tutti in fila... a celebrare. ipocriti". La giornalista crede che Proietti, che oggi 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni, avrebbe meritato di più, soprattutto negli ultimi anni. Celebrazioni, tv, cinema, teatro. E il suo post decisamente polemico su Facebook fa il pieno di like e commenti. Forse per una sorta di risarcimento, nel giorno della sua morte alcuni vip, capitanati da Tullio Solenghi, chiedono che almeno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Nel giorno in cui il mondo dello spettacolo, con l'Italia intera, piange il grande, la conduttrice Mediaset, Barbarafa notare quello che nessuno ha il coraggio di dire: "Avrebbe potuto avere molto di più, dal cinema e dal teatro italiano... e lo sapeva, e ci soffriva. Adesso sonoin... a celebrare.". La giornalista crede che, che oggi 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni, avrebbe meritato di più, soprattutto negli ultimi anni. Celebrazioni, tv, cinema, teatro. E il suo post decisamente polemico su Facebook fa il pieno di like e commenti. Forse per una sorta di risarcimento, nel giornosua morte alcuni vip, capitanati da Tullio Solenghi, chiedono che almeno ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora tutti Ok tutti a casa ma il primo ad andarci sia Conte. Ora ci pensi Mattarella Il Tempo Brescia trovi casa per la fondazione Calzari-Trebeschi

Il Comune intende sgomberare e alienare l’edificio di via Crispi 2 dove la fondazione si trova da sempre. L’altro coinquilino, la Casa della memoria, ha già trovato una nuova sede, sdoppiata: la presi ...

Covid, impennata record a Marano: 45 in un giorno. «Sono quasi tutti 20enni e 30enni»

Boom di contagi a Marano: quarantacinque casi in 24 ore. Il record assoluto per la città dall'inizio della pandemia. Sono 384 i contagiati complessivi nel comune che conta poco ...

