Ogni maledetto lunedì – Al Milan c’è una forza ultraterrena Che porta il numero 11

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Salve a tutti gli amici negazionisti sul caso Eriberto-Luciano convinti fossero due calciatori diversi. La scorsa settimana si apre con il nuovo Dpcm che conferma il coprifuoco. Ma a quanto pare Tatarusanu non lo sapeva e in-Roma decide di uscire ad capocchiam. Anche Giacomelli, in preda ad una pazzia, diventa protagonista in negativo del posticipo del lunedì: probabilmente aveva travisato il Dpcm che recita “Bar chiusi dalle 18.” Bar, non Var. Visualizza questo post su Instagram Non c’è altra spiegazione, Peppino ha chiuso pure il VAR di-Roma. #Roma #SerieA Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) in data: 26 Ott 2020 alle ore 2:41 PDT Martedì Bartomeu da le dimissioni da presidente del Barcellona. Finalmente La Pulce ce ...