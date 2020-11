Oggi o domani il nuovo dpcm: lockdown nazionale dalle 21, strette ulteriori per le regioni a rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) Bar e ristoranti chiusi alle 18, stop a palestre, cinema e teatri: le misure del nuovo dpcm in vigore da Oggi 26 ottobre 2020 lockdown territoriali, limitazioni agli spostamenti tra regioni, didattica ... Leggi su baritoday (Di lunedì 2 novembre 2020) Bar e ristoranti chiusi alle 18, stop a palestre, cinema e teatri: le misure delin vigore da26 ottobre 2020territoriali, limitazioni agli spostamenti tra, didattica ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi domani Il cimitero storico della Recoleta a Buenos Aires Ieri Oggi Domani Cronache Bonus mobilità bici e monopattini: si parte il 3 novembre alle ore 9

La piattaforma Web per richiedere il bonus mobilità per bici e monopattini elettrici andrà online alle ore 9 del 3 novembre.

Lockdown a Milano: il presidente dei medici lo vuole, il sindaco Sala no

Per Roberto Carlo Rossi “la situazione nelle strutture sanitarie ospedaliere e nella medicina del territorio è diventata insostenibile”. Ma il primo cittadino vuole evitare il blocco totale ...

