Occhio al partito del vaffa Paragone inchioda Conte & Co | certe parole tornano indietro

Oggi dunque Conte si presenta al parlamento nel disperato tentativo di buttare la palla in tribuna. Distribuirà pagelle a destra e a manca: dalle Regioni alle opposizioni, passando per i cittadini, troppo indisciplinati nelle sere d'estate. Ovviamente allargherà le braccia e guardando metaforicamente Macron, la Merkel e compagnia varia troverà la frase perfetta: «Lockdown? Purtroppo lo fanno tutti e non ne possiamo fare a meno». Togliamoci subito un dente: le Regioni hanno delle colpe enormi; la mia per esempio - la Lombardia - è in uno stato confusionale incredibile. Ma che il governo possa dare la colpa ad altri è davvero il colmo. Per mesi abbiamo sentito dire da Conte che siamo stati bravissimi a gestire l'emergenza, che gli altri Stati ci chiedevano i protocolli, che la Commissione ha ...

