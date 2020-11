Nuovo tampone salivare per i bimbi: lo inventano 4 ricercatrici-mamme italiane (Di lunedì 2 novembre 2020) Il test è meno invasivo di quello naso-faringeo e potrebbe essere messo a disposizione dei pediatri di famiglia Leggi su today (Di lunedì 2 novembre 2020) Il test è meno invasivo di quello naso-faringeo e potrebbe essere messo a disposizione dei pediatri di famiglia

romeoagresti : Dopo il 1 tampone negativo, #CR7 completerà entro domani il percorso legato alla visita di idoneità. Domani mattina… - __RiK__ : RT @SkyTG24: Covid-19, nuovo test salivare per bambini affidabile come il tampone - zazoomblog : Covid nuovo test salivare per bambini: è affidabile come il tampone - #Covid #nuovo #salivare #bambini: - wonkadevi : RT @SkyTG24: Covid-19, nuovo test salivare per bambini affidabile come il tampone - Notiziedi_it : Covid, nuovo test salivare per bambini: è affidabile come il tampone -