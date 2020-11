Nuovo record di contagi in Francia e Spagna. Nei due Paesi registrati oltre 100mila nuovi casi e quasi 800 morti (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovo record di contagi in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di Coronavirus e 416 i decessi. Anche la Spagna ha registrato 55.019 nuovi casi durante il fine settimana, segnando un Nuovo record di positivi in un weekend. I decessi, in Spagna, sempre da venerdì, sono stati 379. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 novembre 2020)diin, dove nelle ultime 24 ore sono stati52.518di Coronavirus e 416 i decessi. Anche laha registrato 55.019durante il fine settimana, segnando undi positivi in un weekend. I decessi, in, sempre da venerdì, sono stati 379. L'articolo LA NOTIZIA.

fattoquotidiano : Boom di ascolti per il Nove: Fratelli di Crozza è il terzo programma più visto della prima serata. Nuovo record per… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Agenzia_Ansa : #Covid #Francia, nuovo record contagi, 45.422 in 24 ore. Ma ci sono meno decessi e aumento rianimazioni rallenta… - Imprevedibile11 : RT @EndemolShineIT: Nuovo record e ascolti ancora in crescita per @AllievaTv che ieri con 4.943.000 spettatori e il 22% di share ha messo… - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, IN FRANCIA NUOVO RECORD DI CONTAGI IN UN GIORNO: OGGI I NUOVI POSITIVI SONO 52.518… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo record Covid: nuovo record in Abruzzo, +489, positivo 15% tamponi - Abruzzo Agenzia ANSA Nuovo record di contagi in Francia e Spagna. Nei due Paesi registrati oltre 100mila nuovi casi e quasi 800 morti

Nuovo record di contagi in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di Coronavirus e 416 i decessi. Anche la Spagna ha registrato 55.019 nuovi casi durante il fine ...

emmanuel macron annuncia il secondo lockdown

emmanuel macron annuncia il secondo lockdown 1 – CORONAVIRUS, IN FRANCIA OLTRE 52MILA CASI E 416 MORTI IN 24 ORE (LaPresse) - La Francia ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19.

Nuovo record di contagi in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di Coronavirus e 416 i decessi. Anche la Spagna ha registrato 55.019 nuovi casi durante il fine ...emmanuel macron annuncia il secondo lockdown 1 – CORONAVIRUS, IN FRANCIA OLTRE 52MILA CASI E 416 MORTI IN 24 ORE (LaPresse) - La Francia ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19.