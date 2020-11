Nuovo DPCM, verso l’accordo: deciso orario nuovo coprifuoco (Di lunedì 2 novembre 2020) Pandemia, governo verso nuovo DPCM. Ecco quale dovrebbe essere l’orario del prossimo coprifuoco. Covid, governo verso nuovo DPCM. Potrebbe arrivare un nuovo coprifuoco alle ore 21. Si attende la conferma delle Regioni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gigi Proietti, il suo film più celebre e il suo ultimo lavoro nuovo DPCM, vertice tra governo e Regioni: tutte le … L'articolo nuovo DPCM, verso l’accordo: deciso orario nuovo ... Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) Pandemia, governo. Ecco quale dovrebbe essere l’del prossimo. Covid, governo. Potrebbe arrivare unalle ore 21. Si attende la conferma delle Regioni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gigi Proietti, il suo film più celebre e il suo ultimo lavoro, vertice tra governo e Regioni: tutte le … L'articolol’accordo:...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Mirandola59 : RT @FQLive: #ULTIMORA Nuovo Dpcm, verso il coprifuoco nazionale alle 21 - Nicol81885929 : RT @FQLive: #ULTIMORA Nuovo Dpcm, verso il coprifuoco nazionale alle 21 -