Nuovo DPCM slitta a martedì: braccio di ferro governo-regioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Continua a slittare di giorno in giorno il Nuovo DPCM che annullerà e sostituirà quello del 26 ottobre e che avrebbe dovuto avere effetto fino al 24 novembre. Si naviga a vista e sulla base della curva dei contagi, anche se ancora non c'è un accordo tra governo centrale ed enti locali. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di evitare un lockdown generale, che però sembra solo essere rinviato al prossimo step. In questo decreto si va piuttosto verso un coprifuoco in tutta Italia alle ore 21, come una sorta di compromesso tra la richiesta delle regioni (coprifuoco alle 18) e la volontà di Roma di chiudere solo le zone in cui l'indice di contagio (RT) è più alto. Di sicuro, dopo cinema e teatri chiuderanno anche musei e gli altri ...

